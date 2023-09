Zwangere Sienna Miller (41) onthult buikje met opvallende look: «Niets anders dan lof»

Sienna Miller onthulde haar buikje op de rode loper in het Londes Theatre Royal Drury Lane voor de Vogue World Show. Ze droeg een Schiaparelli-look, inclusief opgeblazen rok, met een satijnen crop top en zwarte naaldhakken. Haar buik is volledig bloot, waardoor haar zwangerschap het centrum van de outfit wordt. Je zwangere buik op die manier showen lijkt een trend geworden in het celebrity-landschap, mede dankzij Rihanna’s zwangerschapslooks uit 2022.

«Opnieuw een verouderde regel waarover we moeten nadenken, in twijfel trekken en in dit geval volledig negeren», reageerde Daniel Roseberry, createif directeur bij Schiaparelli, aan Vogue. «Haar keuze is onze eer. Niets anders onze liefde en felicitaties aan Sienna en haar kleintje in wording.»