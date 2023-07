Portland zet festivalzomer stop vanwege hersenletsel: «Moet zo snel mogelijk behandeld worden»

«Enkele ijzersterke artsen in ons mooie land hebben hersenletsels ontdekt die zo snel mogelijk behandeld moeten worden», meldt Pironet op Facebook en Instagram. «Helaas moeten we hierdoor de pauzeknop indrukken om te focussen op het fysieke en mentale welzijn.» Wat hun grote doorbraakzomer had moeten worden, komt dus al na enkele weken tot een einde.

Najaar comeback

Volgens Pironet komen de shows in het najaar niet in het gedrang. In oktober trapt de groep namelijk opnieuw een Belgisch-Nederlandse tournee af in Gent.