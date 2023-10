Prins Laurent over koningshuis: «Waarom hebben we nog een koning nodig?»

Uit het interview blijkt dat prins Laurent vandaag nog steeds worstelt met zijn leven als prins, als deel van een koningshuis. «Een koninklijke familie is gebaseerd op een structuur die ouder is dan de middeleeuwen, maar die structuur is tot nu toe niet genoeg aangepast, je zou kunnen zeggen dat ik ergens in de middeleeuwen leef. En alles verloopt in functie van de eerste, de oudste, mijn broer dus.»

Hij stelt het koningschap in vraag. «Wat ik niet begrijp, is dat de samenleving altijd zo’n figuur boven de samenleving moet hebben», stelt hij. «Een president, een premier, een koning. Waarom kunnen we niet gewoon samenleven en complementair zijn? Waarom moeten we een man hebben die gaat paraderen?»

Kleermaker

Wat hij wel zou willen doen? Prins Laurent: «Ik was altijd graag ontwerper geweest van herenkleding. Ik ben ook een beetje een artiest, vind ik. Ik teken mijn eigen kleren. Tegelijk ben ik ook een ondernemer. Een ondernemer die al een heel leven lang aan het vechten is om te mogen werken. De samenleving vraagt mij: Waarom werk jij niet, wil jij niet werken? Maar de politiek belet mij om te werken. In de politiek zeggen ze: Ja, zo is het gemakkelijk. Maar ik heb toch bewezen dat ik mijn eigen geld kan verdienen?»

Met die laatste uitspraak verwijst prins Laurent naar het herbebossingsproject in Libië. «Ik heb zelf nooit om een dotatie gevraagd (307.000 euro per jaar, red.), maar ik moest die aanvaarden omdat ik niets anders mocht doen. Als me dat belemmerd wordt, is dat moeilijk omdat ik dan een slecht imago krijg.»

Groene Prins

De prins houdt wel vast aan zijn imago als ‘groene prins’: «Ik zou graag hebben dat zij over mij zeggen: Hij was bezorgd om het milieu, hij heeft daar iets voor gedaan. Als ik mijn afval op uw binnenkoer gooi, dan geeft dat geurhinder. Maar als ik daar een boom plant, zullen er vogels komen. En bloemen. En bijen en vlinders. Wie profiteert? Uw buren! Ik neem de tijd om serieus te zijn. Ik neem mezelf niet serieus, wel mijn boodschap. Dat denk ik, als man van zestig jaar.»

