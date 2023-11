Publieke omroepen VRT en NPO gaan samen programma’s met Tom Waes maken

Volgens de VRT is samenwerking essentieel voor publieke omroepen om op een duurzame manier een genre als fictie te maken. «In uitdagende financiële tijden slaan VRT en NPO de handen in elkaar om hoogwaardige programma’s te kunnen blijven produceren met lokaal talent», zegt Ricus Jansegers, directeur Content VRT. «Onze kijkers zijn dol op Tom Waes en dat geldt duidelijk ook voor de Nederlanders.»

Vedet in Nederland

Behalve in Vlaanderen is Tom Waes ook in Nederland al jaren een gekende naam. Onze noorderburen konden de Antwerpenaar al aan het werk zien in verschillende seizoenen van Reizen Waes en onlangs in ’Het Verhaal van Vlaanderen’. Het Vlaamse productiehuis De Mensen, dat al vijftien jaar samenwerkt met Tom Waes, zal de aangekondigde programma’s maken. Het productiehuis is blij dat na VRT nu ook NPO een volwaardige partner wordt.