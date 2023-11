R&B-zangeres Cassie klaagt Puff Daddy aan wegens verkrachting

In een juridisch document van het federaal parket van Manhattan staat dat «Combs Ventura zou hebben verkracht, nadat ze hem had proberen teverlaten» en dat hij haar «vaak sloeg, schopte en trapte», wat bij de vrouw resulteerde in «blauwe plekken, kapotte lippen, een blauw oog en bloedingen», aldus de 35 pagina’s tellende klacht die donderdag werd ingediend.

Verkrachting

Casandra Ventura ontmoette Combs in 2005 toen zij 19 jaar oud was en hij 37. De zangeres stond lange tijd onder contract bij het label van de muziekster. Ze beweert dat ze sindsdien regelmatig door Combs werd mishandeld, hij haar drugs toediende en dwong seks te hebben met mannelijke prostitués. In 2018 zou Combs zelfs in haar huis zijn binnengedrongen en haar hebben verkracht. Combs ontkent de beschuldigingen en noemt ze «beledigend en schandalig».