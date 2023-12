Regi over zijn stiekem huwelijk: «Niemand mocht het weten, maar dat is dus duidelijk mislukt»

Afgelopen weeken zijn Regi Pexten (47) en Kristel Hubeny (35) in alle geheim in het huwelijksbootje gestapt. Of dat was althans de bedoeling. Het nieuws van het huwelijk lekte de dag zelf nog naar de pers: «We hebben een vermoeden hoe het komt dat het gelekt is», vertelt hij aan Qmusic.

Op zaterdag 2 december gaven Regi en Kristel het jawoord in de Limburghal in Genk. «We wilden stiekem trouwen, om het officiële gedeelte al achter de rug te hebben, want de ‘echte’ trouw moet nog komen», vertelt Regi aan Maarten Vancoillie. Maar zo stiekem bleek het huwelijk niet te zijn uiteindelijk.

Regi heeft een vermoeden waar het misliep: «Kristel had namelijk de uitnodigingen verstuurd aan het kleine groepje mensen dat wel aanwezig mocht zijn. Ze waren zelfs dichtgemaakt met een wax-stempel. Maar één van de vriendinnen van Kristel heeft de enveloppe aangekregen zonder de uitnodiging erin. Terwijl de wax-stempel terug was toegemaakt, maar ons logo stond er niet meer op. Een of andere snoodaard heeft onze uitnodiging dus zitten open prutsen en de uitnodiging eruit gehaald.»

Uiteindelijk had Regi alsnog een fantastische dag: «Ik ben enorm blij dat ze ja heeft gezegd», klinkt het.

