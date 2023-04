Restaurant Pure C van Sergio Herman verliest twee Michelinsterren

Pure C, het restaurant van Sergio Herman in het Nederlandse Cadzand, verliest twee Michelinsterren en gaat van twee naar nul sterren. Dat blijkt na de uitreiking van de Michelinsterren in Nederland. De culinaire gids heeft maandag editie 2023 van Nederland voorgesteld in Amsterdam.

Pure C van Sergio Herman kreeg in de editie van 2019 zijn tweede ster toegewezen. De gids wees er toen op dat emotie een belangrijke rol speelde in de keuken van Pure C. Eind vorig jaar vertrok de Nederlandse topchef Syrco Bakker bij Pure C. Hij stond twaalf jaar lang aan het roer in het restaurant.

«Verbluffende sauzen»

Twee Nederlandse restaurants met drie sterren behouden hun onderscheiding. Het gaat om De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in Kruiningen. De jury noemt ze «de uithangborden van de Nederlandse gastronomie».

Het restaurant Vinkeles in Amsterdam van chef Jurgen van der Zalm is het enige dat dit jaar een tweede ster kreeg. De Michelin Gids roemt het «klassiek vakmanschap in de vorm van verbluffende sauzen en speelse creativiteit».

Zeventien restaurants bekroond met één ster

Nederland telt nu twee restaurants met drie sterren, twintig restaurants met twee sterren en 103 restaurants met één ster.