Saint (7) zegt in videoboodschap voor moederdagdat hij vaak tegen mama Kim Kardashian zegt dat ze «niks voor hem betekent»

In een post op haar Instagram Stories deelde Kardashian een foto van een van de kaarten die ze kreeg van haar dochter Chicago, waarin de vijfjarige zinnen over haar moeder had ingevuld.

«Mama kookt niet»

In antwoord op de prompt «Het beste wat ze kookt is», schreef Chicago: «Mama kookt niet. Ze heeft een kok», terwijl de zin waar ze «echt goed in is» werd afgemaakt met «naar de fitness gaan».

Ter ere van Moederdag deelde Kardashian ook een video die haar zoon Saint voor haar had opgenomen, waarin hij zijn moeder liet weten hoe dankbaar hij voor haar is en hoeveel hij van haar houdt, terwijl hij toegaf dat hij «vaak gemeen tegen [haar] is».

«Mama, ik ben je erg dankbaar. Ik weet dat ik vaak gemeen tegen je ben en zeg dat je niets voor me bent, maar je betekent de wereld voor me. Ik hou meer van je dan wat dan ook. Je bent mijn favoriet in de familie. Ik hou zelfs meer van je dan van mijn schattige broertje Psalm. Ik hou van je,» zei Saint tegen zijn moeder in de clip.