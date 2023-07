Salma Hayek (56) verbaast volgers in bikini: «Nog steeds even mooi!» (foto)

Woensdag was het Internationale Bikini Dag, de dag waarop we de uitvinding van de bikini - door Fransman Louis Reard in 1946 - vieren. Ook Salma Hayek - die we kennen uit ‘Bandidas’, ‘Frida’ en recent ook Black Mirror - liet het moment niet zomaar passeren. De 56-jarige actrice deelde een prachtig kiekje waarop ze in bikini poseert. «Kan je geloven dat de bikini pas 77 jaar bestaat?! Laten we hopen dat ook de bikini niet verboden wordt», schrijft ze erbij.