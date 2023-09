Salma Hayek viert 57ste verjaardag met bikinifoto: «Ik wil er ook zo goed uitzien op die leeftijd»

Salma Hayek mocht afgelopen zaterdag 57 kaarsjes uitblazen. De actrice - die we kennen uit onder meer ‘Bandidas’, ‘Frida’ en recent ook Black Mirror - vierde haar verjaardag met een dagje zon, zee en strand. Ze deelde enkele kiekjes daarvan op Instagram. «Ik ben zo blij dat ik leef en zo dankbaar voor alle felicitaties! Mijn dierbare familie, mijn lieve vrienden, mijn gezondheid, mijn werk dat me bezighoudt, mijn krachtige team, mijn band met dieren en de natuur, en de liefde voor al mijn loyale fans. Gelukkige 57ste verjaardag aan mij!», schrijft ze erbij.

Knapper met de dag

Haar volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. «Gelukkige verjaardag! Je wordt knapper met de dag», «Je ziet er 20 jaar uit!», «Onvoorstelbaar mooi», «Wow, wat een vrouw!», «Hoe doe je dat?! Ik wil er ook zo goed uitzien op die leeftijd», en «Ongelooflijk sexy», lezen we onder meer in de reacties.