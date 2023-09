Schandaal in Japanse muziekwereld: topman misbruikte decennialang jonge popsterren

Kitagawa was één van de machtigste mensen in de Japanse entertainmentindustrie. Hij maakte van boybands als SMAP, Arashi of Tokio echte sterren. Maar nu raakte dus bekend dat hij jarenlang -waarschijnlijk sinds de jaren 1950- honderden tieners seksueel zou misbruikt hebben. Sommige slachtoffers zouden slechts twaalf jaar oud geweest zijn. Hen werd verteld dat ze dit moesten aanvaarden om een ster te kunnen worden.

Geruchten

Er waren wel al veel langer geruchten over pedofiele activiteiten bij het Japanse talentenbureau. Vorige week kwam een onderzoekscommissie al tot de conclusie dat het bedrijf dit bewust verborgen hield. Ook de staatsmedia wordt verweten eerdere beschuldigingen tegen Kitagawa te hebben genegeerd. Pas nadat de Britse openbare omroep BBC in maart een documentaire uitzond waarin verschillende mensen getuigden over het seksueel misbruik, kreeg de zaak wat meer aandacht in Japan.