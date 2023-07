Schorsing van account Kanye West na acht maanden opgeheven door Twitter

Kanye West had begin december een foto geplaatst van een hakenkruis verweven met een Davidster. Elon Musk besliste daarop het account van de rapper te schorsen wegens «aanzetten tot geweld».

Geen antisemitisme meer

Dat account is nu hersteld, maar de rapper heeft nog geen nieuwe berichten geplaatst. Volgens The Wall Street Journal heeft Kanye West - of Ye, zoals hij zich tegenwoordig laat noemen - het platform verzekerd dat hij geen antisemitische boodschappen meer zou plaatsen.