Meer dan helft van gebruikers Threads is alweer afgehaakt

De klacht van een gewezen medewerker tegen Belgische Europarlementslid Assita Kanko (N-VA) is geseponeerd. Een ex-medewerker van Kanko had bij het Europees Parlement een klacht ingediend wegens intimidatie. Volgens Kanko zelf is de klacht nu geseponeerd en heeft het bevoegde comité geoordeeld dat «de beschuldigingen over ongeoorloofd veeleisend gedrag ongegrond zijn gebleken». De N-VA-politica reageert «zeer verheugd» en zegt dat haar naam hiermee «eindelijk gezuiverd» is.