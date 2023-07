TikTok introduceert nieuwe functie: tekstberichten nu ook mogelijk

Strijd van de sociale media

De timing van deze verandering is op zijn zachtst gezegd opvallend. Maandag veranderde Twitter nog officieel naar ‘X’, een app die eigenaar Elon Musk wil omtoveren tot een ‘everything app’ waarop je zowel tekst kunt delen als een Uber bestellen. Dankzij deze nieuwe functie kan TikTok mogelijk Twitteraars overtuigen om over te stappen naar hun medium, nu vele gebruikers misnoegd zijn over het nieuwe bewind van Musk. Ook Meta, het moederbedrijf van onder andere Instagram en Facebook, concurreert rechtstreeks met Twitter. Zij lanceerden recent ‘Threads’ in de Verenigde Staten, een app die als twee druppels water lijkt op Twitter. Al 117 miljoen mensen maakten een account aan.