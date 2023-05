Sharon Stone (65) verbaast fans met bikinifoto: «Nog steeds onvoorstelbaar sexy!»

Het is al meer dan dertig jaar geleden dat Sharon Stone de wereld in vervoering bracht met haar legendarische ‘Basic Instinct’-scène. De Hollywoodactrice telt intussen 65 lentes, maar bewijst met een bikiniselfie op Instagram dat op schoonheid geen leeftijd staat. «Klaar voor de zomer», titelt ze het kiekje.

Iconisch

Haar volgers zijn het meer dan eens met haar. «Jaaa koningin! Ik denk niet dat je er ooit zo sensueel uitgezien hebt», «Ouder dan 60 en nog steeds onvoorstelbaar sexy!», «Je bent er overduidelijk klaar voor en we willen er allemaal zoals jou uitzien», «Behoorlijk iconisch als je het ons vraagt», en «Dit is het bewijs dat schoonheid niet vergankelijk hoeft te zijn», is de algemene teneur in de reacties.