Siska Schoeters laat zich ontdopen na ‘Godvergeten’: «Ik ben zelden zo slecht geweest van iets»

De vierdelige VRT Canvas-reeks volgt een twintigtal slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk in hun zoektocht naar erkenning. Daarbij keert telkens terug hoe de Kerk jarenlang wegkeek. «Ik ben zelden zo slecht geweest van iets dat ik zag. Het is vooral de manier waarop die ik heel opvallend vind. Het gaat over een bepaalde arrogantie, waar de Kerk mee speelt als het gaat over kindermisbruik», verklaart ze haar keuze.