Steven Van Herreweghe openhartig over zijn jeugd: «Ik was een heel introverte tiener»

«Mijn zus heeft zwaarder gepuberd dan ik», geeft Van Herreweghe toe in Story. «Inclusief hormonen die alle kanten opschoten. In mijn geval viel dat best mee. Maar echt pubergedrag? Ik denk dat ik uitgaan erg leuk vond en dan wel vaak te laat thuiskwam. Al had ik daar snel een trucje voor gevonden. Als ik om één uur 's nachts thuis moest zijn en ik was te laat, dan trok ik stilletjes beneden mijn kleren uit en wandelde in mijn onderbroek omgekeerd de trap op, met het licht aan. Zo kon ik mijn moeder doen geloven dat ik gewoon uit de slaapkamer naar het toilet beneden ging.»

Stille jongen

En ook in de liefde durfde Van Herreweghe niet meteen zijn gevoelens duidelijk te maken: «Ik ben vaak verliefd geweest, zonder het te durven zeggen. En als ik het wel vertelde, was het met een klein hartje. Ik was een laatbloeier. Misschien heeft dat te maken met het feit dat ik lang een echt jongetje ben gebleven en mijn groeischeut pas laat heb gekregen. En natuurlijk waren meisjes van mijn leeftijd niet geïnteresseerd in jongetjes, maar in oudere kerels. Ik zag er kleiner en jonger uit dan mijn leeftijd en maakte geen enkele kans bij de meisjes. Ik had wel enkele vriendinnen in de klas die me alles toevertrouwden, maar wat was ik daarmee? Pas op m'n achttiende had ik een relatie die naam waardig. Het was meteen echt serieus. Ik ben een romanticus. Verliefd zijn is echt serious business. Brieven schrijven van enkele pagina's lang, zelf cassettes voor haar opnemen met passende muziek... Pas later heb ik ontdekt hoe dat werkt, een meisje versieren. Ik ben wel blij dat ik daar mijn tijd voor heb genomen.»