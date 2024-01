Sven Pichal vrijgelaten onder voorwaarden

De gemiddelde prijs van een huis in Vlaanderen lag eind vorig jaar 1,9% lager dan eind 2022, de eerste prijsdaling in tien jaar. Dat blijkt uit de jongste ERA Barometer, waarbij de effectieve verkoopprijzen van gelijkaardige woningen (ligging, grootte, afwerking... ) worden vergeleken. Huizen stonden in 2023 ook langer te koop: gemiddeld 103 dagen of 18 dagen langer dan in 2022. Appartementen in Vlaanderen werden vorig jaar nog wel duurder, met gemiddeld 1,5%, zegt ERA.