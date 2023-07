‘Temptation’-Donna beleeft nare ervaring in fitness: «Dat is niet oké!»

Wie ‘Temptation Island’ in 2021 gevolgd heeft, kent Donna De Graef ongetwijfeld nog. Ze nam toen deel met haar toenmalige vriend Nico. Hij beleefde echter een leuke tijd met verleidster Presley terwijl Donna voor de charmes van Jimi viel. Sindsdien is het koppel uit elkaar en ook hun avontuurtjes waren geen lang leven beschoren.

Aanstaren

De 28-jarige brunette uit Rumst voelde zich onlangs onveilig in de fitness. Naar eigen zeggen werd ze van dichtbij aangestaard door iemand. «Boodschap van algemeen nut: iemand blijven aanstaren in de fitness vanop een halve meter afstand is niet oké, just so you know», schrijft ze op Instagram.