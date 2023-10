‘Temptation’-Megan ondergaat nieuwe ingreep: «Ik kan mijn ogen niet verder openen dan dit» (foto)

Dat Megan Desaever regelmatig aan haar lichaam laat sleutelen, heeft ze nooit onder stoelen of banken gestoken. De 24-jarige influencer, die we kennen uit ‘Temptation Island’ en ‘Ex On The Beach: Double Dutch’, onderging inmiddels al twee borstvergrotingen, laat met regelmaat fillers inspuiten en heeft een nieuw gebit.