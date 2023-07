‘Temptation’-Megan onthult opvallende reden waarom ze haar borsten liet vergroten

Megan Desaever heeft onlangs een tweede borstvergroting ondergaan. Daar had ze een goede reden voor, zo vertelt ze in een interview.

Megan Desaever heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze aan haar lichaam heeft laten werken. Zo heeft ze twee borstvergrotingen ondergaan, laat ze met regelmaat fillers inspuiten en heeft ze een nieuw gebit. De 23-jarige influencer, die we kennen uit ‘Temptation Island’ en ‘Ex On The Beach: Double Dutch’, legt in Het Laatste Nieuws uit waarom ze voor een tweede borstvergroting ging. «Ik wilde mijn borsten dichter bij elkaar krijgen. Da’s gelukt. Voor mijn job is het trouwens positief dat ik ‘pornoborsten’ heb. Zoiets verkoopt goed», klinkt het.

Tijdelijke job

Met dat laatste doelt ze voornamelijk op haar OnlyFans-werk waarbij ze pikante foto’s deelt. Iets wat haar vriend Joey niet altijd even fijn vindt. «Joey is niet zo’n grote fan van mijn werk, maar hij weet ook dat het iets tijdelijks is. Ik ga dat niet tot mijn 40ste blijven doen, hé», aldus Megan.

Topchirurg

De West-Vlaamse schone betaalde maar liefst 6.000 euro voor haar tweede borstvergroting, al vond ze het elke eurocent waard. «Ik had ook gratis grotere borsten kunnen krijgen, maar ik wilde beroep doen op een topchirurg. De praktijk waar ik langsging had een wachtlijst van één jaar, maar zoveel tijd had ik niet. ‘Kunnen jullie mij sneller helpen, want ik doe binnenkort mee aan een tv-programma’, opperde ik. Met succes, want drie weken later had ik een afspraak. Bij deze excuseer ik me bij mijn vriendinnen die wel een jaar geduld moeten hebben», lacht ze.