Temptation-Megan stelt nieuwe liefde voor week na breuk met Joey: «Geen woorden nodig» (video)

Nagelbijten mag dan gezien worden als een kwalijke gewoonte, velen onder ons krijgen er toch dagelijks mee te maken. Soms heeft het te maken met stress, andere keren kunnen we niet meteen een reden voor ons gedrag aanwijzen. Maar stoppen? Dat hebben we al té vaak en zonder succes geprobeerd. Een nieuwe studie zou daar nu verandering in kunnen brengen.