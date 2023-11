‘Thuis’-actrice Tine Priem openhartig over gênante onenightstand: «Weg romantiek»

Tine Priem, die we vooral kennen van haar rol als Tamara Vereken in de Eén-serie ‘Thuis’, onderwierp zich aan een vragenvuur in Het Laatste Nieuws. Eén van die vragen was of ze ooit al een gênante situatie beleefd heeftin de slaapkamer. Het antwoord was ‘ja’. «Ik had geen enkele onenightstand tot die ene oudejaarsavond. Er was een jongen zot van mij en we hebben gekust. Hij ging mee naar huis, maar ik was zo zat als een canard. Ik had alweer voor het toilet gekotst. Weg romantiek en weg onenightstand», lacht ze.