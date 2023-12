Time Magazine verkiest Taylor Swift als Persoon van het Jaar

Time Magazine heeft bekend gemaakt dat zangeres Taylor Swift dit jaar de titel ‘Persoon van het Jaar’ krijgt. Naast zangeres is ze ook een slimme zakenvrouw die een imperium heeft opgebouwd dat volgens schattingen zo’n miljard dollar waard is. De Persoon van het Jaar wordt gekozen door de redacteurs van het magazine.

De Amerikaanse zangeres Taylor Swift was volgens Time dit jaar niet uit de actualiteit weg te denken. «Swifts prestaties als kunstenaar - op cultureel, kritisch en commercieel vlak - zijn zo legio dat het bijna onzinnig lijkt om ze te vertellen», schrijft Time-journalist Sam Lansky in een editorial waarin hij de keuze voor Swift verklaart. «Als popster bevindt ze zich in ijl gezelschap, naast Elvis Presley, Michael Jackson en Madonna; als songwriter wordt ze vergeleken met Bob Dylan, Paul McCartney en Joni Mitchell.»

Dé hoofdpersoon

«Als zakenvrouw heeft ze een imperium opgebouwd dat volgens sommige schattingen meer dan één miljard dollar waard is», gaat hij verder. «En als beroemdheid - die omdat ze vrouw is, onder de loep wordt genomen om alles, van wie ze date tot wat ze draagt - heeft ze lange tijd constante aandacht afgedwongen en weet ze hoe ze die moet gebruiken. Maar dit jaar veranderde er iets. Het bespreken van haar bewegingen voelde als een discussie over politiek of het weer; een taal die zo wijdverspreid werd gesproken dat er geen context voor nodig was. Ze werd dé hoofdpersoon van de wereld.»

«Veel van wat Swift in 2023 heeft bereikt, is onmetelijk. Ze zet zich in om waarde te geven aan de dromen, gevoelens en ervaringen van mensen, vooral vrouwen, die zich verwaarloosd en regelmatig onderschat voelen», besluit hoofdredacteur Sam Jacobs in een reactie aan het Franse persagentschap AFP.

Lees ook Spotify Wrapped is nu beschikbaar: Taylor Swift meest gestreamde artiest in België