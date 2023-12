Tom Waes heeft opnieuw de liefde gevonden: «Een heel leuk meisje»

Het was al langer een publiek geheim dat Waes een nieuwe liefde had. Het stel werd al enkele keren gespot in Antwerpen. Ook tijdens de MIA’s en Antwerp Pride waren ze hand in hand gezien. Nu bevestigt hij de geruchten. «Ja, ik heb een nieuwe vriendin. Het is een heel leuk meisje», klonk het op MNM. Waes was niet van plan om zijn relatie bekend te maken, maar versprak zich. Hij legde uit dat hij niet meer op zijn nagels beet: «Twee weken na het programma zei mijn vriendin: ‘Jij bijt niet meer op je nagels». Daarop pikte Keyaert meteen in, en hij vroeg Waes of er een nieuwe liefde was. Wie de gelukkige is, is evenwel nog even een mysterie.