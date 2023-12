Volgens Gordon Ramsay mag je dit gerecht nooit bestellen op restaurant

Naast een vaste waarde in internetmemes, is Gordon Ramsay nog steeds een toonaangevende stem in de culinaire wereld. Dus wanneer hij restaurantadvies geeft, houd je je oren maar beter gespitst. Zo onthulde hij recent in een interview met Town & Country welk gerecht je nooit mag bestellen op restaurant. Het is nochtans een klassieker.