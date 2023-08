Veerle uit ‘Blind Getrouwd’ deelt borstvoedingsfoto: «Ik ben mijn lichaam heel dankbaar»

Naar aanleiding van ‘Week van de Borstvoeding’ heeft Veerle Van den Eynde, die haar echtgenoot Nick leerde kennen in het tweede seizoen van ‘Blind Getrouwd’, een intieme foto gedeeld op Instagram. Ze legt uit dat ze een aantal maanden geleden gestopt is met het geven van borstvoeding aan haar jongste dochter Noé, maar dat ze er mooie herinneringen aan heeft overgehouden. «Het was met momenten moeilijk maar dat had volgens mij eerder te maken met de slapeloze nachten. Ik kijk er nu met een heel warm gevoel op terug. Ik heb zo intens hard genoten van onze borstvoedingsmomentjes en ik ben mijn lichaam vooral heel dankbaar dat ik dat heb kunnen doen voor onze dochters!», schrijft ze.

Intense band

Voor haar volgers is het gevoel erg herkenbaar. «Het is inderdaad een speciaal momentje met je kleintje. Ik ben ook blij dat ik dit kan doen, ook al is het niet altijd gemakkelijk of handig. De band die je hebt is zo intens», «30 maanden borstvoeding voor mijn grote en 15 voor mijn kleine. Moeilijk, maar zo mooi. Voor mij is dit ook een zeer mooie ervaring», en «Super mooi om dit te kunnen doen!», lezen we onder meer in de reacties.