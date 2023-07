Verbazing alom wanneer Julia van K3 op de mond gekust wordt: «Haha, Marthe haar gezicht!» (video)

Onderling afgesproken

Tot nu, tijdens de laatste voorstelling. Op videobeelden zien we hoe Mike Julia vol op de mond kust, een actie die duidelijk afgesproken was tussen de twee. Marthe was daar ogenschijnlijk niet van op de hoogte, zo blijkt uit haar lichaamstaal. Ook de toeschouwers vielen achterover van verbazing.

Kortsluiting

De beelden werden vlijtig gedeeld op TikTok, waar de teller inmiddels al op meer dan 50.000 views staat. «Marthe kreeg even kortsluiting. Onverwachts is het altijd hilarisch», «Ik weet niet wat ik het grappigste vind: jullie lach of Marthe haar gezicht», «Dit wordt echt de TikTok-hit van het jaar!», «Ze denkt: ‘WTF!’», en «Marthe haar hoofd! Ik plas in mijn broek», lezen we onder meer in de reacties.