Verrassing van formaat op Foute Party van Qmusic

De nieuwe live-actionremake van ‘The Little Mermaid’ kent een moeilijke release. Eerst werd de film maandenlang geplaagd door racisme, nadatbekendraakte dat zwarte actrice Halle Bailey Ariel zou vertolken. Nu moet Botje – om meer onschuldige redenen – eraan geloven. Nadat Disney gisteren een nieuwe trailer lanceerde, is niet iedereen even enthousiast over Botjes nieuwe look. Het internet doet vervolgens waarin het het best is: memes maken. «Hij lijkt op een jongere versie van Steve Buscemi.»