Viktor Verhulst en Sarah Puttemans hebben groot nieuws: «Welkom in de familie»

«Welkom in de familie, kleine Joey. We zien je graag», schrijft het koppel op Instagram. Ze plaatsten een foto van hen beiden met de puppy, een cavapoo. En dat terwijl Viktor Verhulst in eerste instantie geen zin had om een hond te adopteren: «Ik 3 jaar lang: nee doen we niet…Ook ik na 1 dag Joey in huis: kuchi kuchi Joey, ik wil je niet kwijt, je bent mijn alles.» Het lijkt erop dat Joey Viktor's hart heeft gestolen.