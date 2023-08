Vriendin van Herman Brusselmans over moederschap: «Ik doe alle nachten»

In februari werden Herman Brusselmans en zijn Nederlandse vriendin Lena (32) de trotse ouders van een zoontje dat luistert naar de naam Roman. Pittig, zo op zijn 65ste, al doen ze hun best om het zo goed mogelijk te laten werken. «Lena wil de zorg graag netjes verdelen, maar als ik de vaatwas leegmaak en de droogkast insteek, denk ik al: ik doe ook veel! Onze poetsvrouw is net met pensioen gegaan, er komt dus wel wat op ons af. Ik doe mijn best, maar ik zit gewoon liever op een stoel te schrijven. Twee dagen per week, als Lena uit werken is, ben ik wel fulltime bezig met de kleine. Nu hij van die toeren begint uit te halen, moet ik er niet meer aan denken om ondertussen een paar columns te schrijven. En verder probeer ik Lena te ondersteunen», vertelt Herman in Story.