Vrouw Danny Masterson vraagt scheiding aan na veroordeling wegens «onverzoenbare verschillen»

Danny’s vrouw, actrice Bijou Philips, stond tijdens de rechtszaak nochtans aan de zijde van haar echtgenoot. Nu is ze volgens TMZ van mening veranderd. Als reden gaf Bijou ‘onverzoenbare verschillen’ op. Bijou wil de voogdij over hun 9-jarig dochtertje, maar is bereid om Danny bezoekrecht toe te staan.