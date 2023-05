VTM zendt ‘The Masked Singer’ Sportpaleis-concert uit

Goed nieuws voor wie na de finale van The Masked Singer in een groot, zwart gat dreigt te vallen. Na de ontmaskeringen van Raaf, Champignon en Tovenaar gaat het zotte feestje nog heel even verder. Op zondag 14 mei om 19u55 blikt VTM namelijk terug op het memorabele Sportpaleis-concert van enkele weken geleden en bundelt het de allerbeste momenten op tv.