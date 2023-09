Waar is Paul McCartney’s basgitaar? Nieuw onderzoek wil «grootste mysterie van rockgeschiedenis» oplossen

In 1961 moest de toen 19-jarige Paul McCartney plots de plaats innemen van de toenmalige Beatles-basgitarist, die het muzikantenleven inruilde voor een academische carrière. Tot dan speelde McCartney gitaar en piano in de band. In Hamburg tikte hij een 500/1 vioolbas van het merk Höfner op de kop voor dertig pond (35 euro). Die Höfner-bas is te horen op de originele opnames van hits als ‘Love me Do’ en ’Twist en Shout’. Acht jaar later verdween het instrument zonder spoor.