Paul McCartney enthousiast over nieuw nummer van The Beatles gecreëerd met behulp van AI

Meer dan 50 jaar nadat The Beatles uit elkaar gingen, komen nu toch nieuwe nummers uit van de legendarische band. Dat zegt Sir Paul McCartney (80) zelf aan BBC Radio 4. Dankzij artificiële intelligentie hebben ze de stem van John Lennon, die in 1980 overleed, uit een demo kunnen halen.

«We hebben het nummer net afgewerkt en het komt nog dit jaar uit», legt McCartney uit aan BBC Radio 4. Vermoedelijk gaat het over ‘Now And Then’, een compositie van John Lennon uit 1978. Al in 1995 werd het nummer al eens getipt als mogelijk «reünienummer». McCartney kreeg het nummer in handen dankzij Yoko Ono, de ex-vrouw van Lennon. Zij had een tape gevonden met nummers die Lennon had geschreven kort voor zijn dood. Op de casette stond «Voor Paul» geschreven.

Slechte audio

Twee nummers, ‘Free As A Bird’ en ‘Real Love’, werden in 1995 en 1996 uitgebracht. ‘Now And Then’ haalde het toen niet. De kwaliteit van de opname zou te ruw geweest zijn volgens George Harrison. Ook moest er nog stevig aan gesleuteld worden. Toch koesterde McCartney het nummer, en hoopte hij dat het nummer ooit nog afgewerkt zou worden.

Filteren

Zo’n 45 jaar nadat Lennon het nummer inzong op cassette komt het er nu toch. De documentaire van Peter Jackson ‘The Beatles: Get Back’ bracht het proces in een stroomversnelling. Daarvoor had Emilie la Rey computers getraind om de stemmen van The Beatles te herkennen en af te scheiden van achtergrondgeluid of hun eigen instrumenten. Zo kon ze «proper» geluid verkrijgen.

«Jackson was in staat om Johns stem uit een krakkemikkig stukje cassette te filteren», vertelt McCartney. «We hadden Johns stem en een piano en hij kon ze scheiden met AI. Ze vertellen eigenlijk gewoon aan de machine: ‘Dit is de stem. Dit is een gitaar. Doe de gitaar weg.» Op die manier kon de demo alsnog gemixt worden.