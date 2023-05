WAUW. DIT was het waanzinnige concert van Beyoncé (video)

Gisterenavond blies Queen B, alias Beyoncé, het figuurlijke dak eraf in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Eén ding werd meteen duidelijk: hier moest je bij zijn. Paarden, een tank, een klok van een stem, een gigantische venusschelp, glitter & glamour, Queen B liet niets aan het toeval over.