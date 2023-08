WOW. ZO groot is Barron Trump ondertussen geworden (foto’s)

Barron wordt niet vaak gespot in het openbaar, en wordt enkel gefotografeerd wanneer hij in de buurt van zijn ouders is, Donald en Melania Trump. Het is dan voor velen ook schrikken hoe groot hij geworden is. Het staat buiten kijf dat de jongen een enorme groeispurt heeft gehad en er wordt aangenomen dat hij nu zelfs groter is dan zijn vader. Oordeel vooral zelf: