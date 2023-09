Xander De Rycke is voor het eerst papa geworden: «Ik ben zo fier op u» (foto)

Xander De Rycke en zijn vriendin Michelle zijn de trotse ouders van Ferris. De jongen werd op 29 september «al fronsend geboren», zo schrijft de comedian op Instagram. «Hij is gezond en natuurlijk is Michelle de heldin van deze dag. Ze is nu bezig aan het genieten van welverdiende rust. Goed gedaan lief. Ik ben waanzinnig fier op u. Al wat mij nu rest is volgens Meetjeslandse traditie verdwijnen uit zijn leven en wachten tot hij mij komt opzoeken op zijn 16 op café voor een duel tot de dood.»