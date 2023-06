Zangeres Lizzo deelt trots gedurfde foto van achterwerk: «Je bent mijn inspiratie!»

Niet verheerlijken

Grote invloed

Andere volgers nemen het meteen voor haar op. «We houden van je. En je bent mijn inspiratie om aan mijn morfodysforie te werken en te stoppen met me zo slecht te voelen over mezelf. Je bent fantastisch en laat haters je licht niet uitdoven. Jouw invloed op de wereld is groter dan je je ooit zult kunnen inbeelden», «Vanwaar al die haat? Ze is een mooie vrouw. Waarschijnlijk kunnen jullie haar gewoon niet aan», en «Mensen die anderen veroordelen omwille van hun uiterlijk in plaats van hun persoonlijkheid moeten dringend aan hun probleem werken», lezen we ook in de reacties.