Zita Wauters openhartig over scheiding van haar ouders: «Dat vond ik het moeilijkst»

Drie jaar geleden gingen Valerie De Booser en Koen Wauters, na een huwelijk van 16 jaar, uit elkaar. Dat was niet alleen voor hen een moeilijke periode, maar ook voor hun kinderen Zita en Nono. In de VRT-podcast ‘Split’ legt ze uit welke impact de scheiding had op haar. «Het moeilijkste vond ik dat ik mijn ouders moest missen voor een week. Ik had mijn rijbewijs nog niet, dus kon niet snel over en weer naar mama of papa. Als ze mij afzetten bij de andere, moest ik soms echt huilen. Dat dagelijkse stomme gesprekje over ‘hoe was het op school’, miste ik nu enorm. Daarom stuurde ik vanaf dan wel elke avond een berichtje naar mama of papa: ‘Ik heb een 17 op een toets’», vertelt ze.