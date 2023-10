Zoon Marco Borsato praat voor het eerst over de beschuldigingen: «Mensen kennen maar één kant van het verhaal»

Dat het woelige tijden zijn voor de Borsato-familie is een understatement. «Het is geweest zoals het is geweest en ik denk dat veel mensen dat kunnen beamen of kunnen inbeelden dat het niet altijd makkelijk is geweest. Dat is pas klaar zodra het echt zometeen uitgesproken is en kan er voor mijn vader ook pas een vorm van heling zijn, denk ik. En voor ons eigenlijk allemaal.»