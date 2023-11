Zwangere Eline De Munck toont haar bolle buikje: «Wat straal je!» (foto)

Vorige maand raakte bekend dat Eline De Munck in verwachting is van haar eerste kindje met haar man Michaël R. Roskam. De 35-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ heeft het afgelopen weekend doorgebracht in zonnige oorden en deelde enkele foto’s ervan op Instagram. Daarop zien we onder meer dat haar buikje al goed aan het groeien is. «Weekend goed doorgebracht», schrijft ze erbij.