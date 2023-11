Zwangere Sem uit ‘Ex on the Beach’ deelt foto van bolle buik: «Heel erg wennen dat mijn lichaam veranderde»

Sem de Coninck heeft een foto gedeeld waarop ze haar ronde buik laat zien. Ze schrijft erbij dat ze het best wel moeilijk vindt om door zo’n transformatie te gaan. «Ik had geen grammetje vet op mijn lichaam en nu heb ik ineens een flinke buik», klinkt het.

Afgelopen zomer maakte Sem de Coninck, die we kennen uit ‘Ex on the Beach: Double Dutch 2021’, bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Het wordt een jongetje dat uitgerekend is voor januari. De 22-jarige Nederlandse realityster is dus 34 weken zwanger en postte een foto van haar prachtige buik.

Twaalf kilo bijgekomen

Ze geeft toe dat ze het niet zo eenvoudig vindt om haar lichaam te zien veranderen tijdens de zwangerschap. «Ik krijg regelmatig opmerkingen van ‘oh, wat een klein buikje’ en ‘oh, het valt wel mee.’ Maar je moet je voorstellen: ik woog voor ik zwanger werd 42 kilo, ik had geen grammetje vet op mijn lichaam en ik kwam geen kilo aan. Nu 34 weken zwanger ben ik 12 kilo aangekomen en heb ik ineens een flinke buik. Want ja, voor mij is dit flink. Ik moest heel erg wennen aan dat mijn lichaam veranderde, tuurlijk ben ik er trots op dat mijn lichaam dit kan en gewoon een mensje aan het maken is. Maar dat neemt niet weg dat het moeilijk kan zijn om je lichaam te zien veranderen en ineens allemaal ongemakken te krijgen. Wij gaan de laatste weekjes aftellen en natuurlijk houd ik jullie op de hoogte», klinkt het.

Herkenbaar

Haar volgers overladen haar met complimenten en voor sommigen is haar situatie ook heel herkenbaar. «Mooiste mama», «Jouw buik is zo mooi», «Zo herkenbaar! Hier ook 34 weken en geen grammetje vet, begrijp je als geen ander!», en «Je hebt een prachtige, mooie zwangere buik. Laat je niet gek maken over wat anderen zeggen! Geniet van je laatste weken zwangerschap, want na de bevalling ga je de buik vast nog een beetje missen en dan vooral het getrappel in je buik», lezen we onder meer in de reacties.