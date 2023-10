3 Originele ontbijtplekken voor wie eens iets anders wil dan spek met eieren

Rosko’s, Hasselt

België raakt stilaan vertrouwd met het concept van de cornflakesbar. Rosko’s, een kanariegele ontbijt- en brunchbar in hartje Hasselt, serveert echter kommetjes ontbijtgranen die we nog nergens anders over de toonbank zagen gaan. Hun omvangrijke collectie bestaat uit 40 afwisselende soorten cornflakes, vaak van Amerikaanse oorsprong: van KitKats tot Reeses Puffs, over Churros en Cinnamon Toast Crunch. Kort gezegd: cornflakes waarvan we het bestaan niet eens afwisten. Wie graag iets anders eet, kan er ook terecht voor vers gebakken granola, bananenbrood, koeken en cornflakesrepen.