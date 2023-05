5 x de beste Brusselse broodjeslunch

We moeten er niet flauw om doen: een broodjeslunch kan je werkdag maken of kraken. Al te grote klodders mayonaise, smakeloze groentjes, brood gemaakt van rubber: sommige zaken bakken er niets van. Wie in Brussel werkt, hoeft evenwel niet te vrezen. Voor ieder matig broodje, bestaan er drie keer zoveel heerlijke broodjeszaken met sandwiches om de rest van de dag op te teren.

Zomerse broodjes

«C'est la sardine qui a bouché le port de Marseille»: met die uitdrukking verwijzen Fransen al sinds de 18de eeuw naar overdreven verhalen die een loopje nemen met de waarheid. En toch overdrijven we niet als we zeggen dat La Sardine du Marseillais bij de beste broodjeszaken van Brussel hoort. Vraag dat maar na aan de tientallen mensen die dagelijks staan aan te schuiven voor hun zuiderse broodjes met crème van roquefort, comté, gegrilde aubergine of tartaar. La Sardine bevindt zich trouwens vlak naast de brocante op het Vossenplein: met een beetje geluk kom je dus niet alleen met een tevreden maag terug op het werk, maar ook met een stukje antiek van 5 euro.

La Sardine du Marseillais, Blaesstraat 161, 1000 Brussel

Goedkope broodjes

In de voormiddag en namiddag zou je zomaar voorbij deze piepkleine beenhouwerij stappen, maar op het lunchuur kan je hier over de koppen lopen. Bij Boucherie, charcuterie, traiteur Ma Campagne vind je dan ook de beste broodjes aan een spotprijsje. Een menukaart heb je er dan weer niet. Je kiest simpelweg de ingrediënten die je lust en stelt je eigen broodje samen. Als je niet te zot doet, kost ieder broodje evenveel. Dat wil zeggen: zo’n 3,60 euro. Tip: wie ook op zoek is naar een avondmaal, kan hier meteen een prima stoofpotje mee naar huis nemen.

Ma Campagne, Waterloosesteenweg 357, 1060 Sint-Gillis

Fancy broodjes

Heb je een extra boost nodig na een rotdag op het werk? Of mag het gewoon echt wat meer zijn? Ga dan lunchen bij de Elbow Lunch Counter aan het levendige Sint-Bonifaasplein. Hier eet je verrukkelijke New Yorkse sandwiches in een diner dat zo uit een Amerikaanse roadmovie zou kunnen komen. De broodjes zijn er allesbehalve goedkoop (je betaalt al snel 14 euro), maar in ruil krijg je een authentieke pastrami sandwich, een buffalo chicken of fantastische tuna melt. Ook hier is de boodschap op tijd komen: Elbow durft al eens vroeg uit te verkopen. Wie zeker wil zijn van zijn fancy sandwich, kan ook reserveren.

Elbow, Vredestraat 32, 1050 Elsene

Libanese broodjes

Brussel loopt over van Libanese sandwichzaken, maar vraag een local welke de beste is en de kans is groot dat hun antwoord ‘Ali Baba’ is. De piepkleine zaak vlakbij het beursplein maakt al jaren furore met hun sandwiches met frisse boontjes, bloemkool en andere lekkernijen. Ze hebben hun succes te danken aan hun redelijke prijzen, vriendelijke bediening en smakelijke Libanese broodjes. Lang aanschuiven doe je er bijna nooit, en als je toch moet wachten krijg je steevast een falafel van de zaak om de tijd te doden.

Ali Baba, Paul Devauxstraat 11, 1000 Brussel

Broodjes uit de tijd van toen

Verborgen achter een hoekje en vlakbij het federaal parlement bevindt zich ‘Le Snack’: een broodjeszaak die eruit ziet als een bruine kroeg. Geruite tegeltjes uit de sixties, de twee houten tafeltjes en de patrons elk op gezegende leeftijd: binnenstappen in ‘Le Snack’ heeft iets weg van binnenstappen bij je grootouders. En dat alle verse broodjes met zoveel liefde geprepareerd worden, draagt daar enkel aan bij. Hun specialiteiten zijn overigens top: de ‘À la grecque’ ( met o.a. feta, chorizo en zongedroogde tomaten) of ‘Campagnard’ (maredsous en gaumais worst) zijn net zo lekker als ze klinken. Kortom, Le Snack is een zaak om te koesteren.