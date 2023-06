De examens staan voor de deur en dat betekent ook weer het begin van een vermoeiende en stressvolle periode. Nog even op de tanden bijten en dan is de zomervakantie er eindelijk! Misschien moet je werken of studeren tijdens de zomer, maar er is natuurlijk ook tijd om te ontspannen. Kotplanet geeft je zeven leuke zomeractiviteiten die je als student kan doen deze zomer.