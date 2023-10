ARKET opent nieuwe flagshipstore in Brussel

ARKET, het in Stockholm gevestigde mode- en lifestylemerk, is klaar voor het herfstseizoen. Je shopt hier tijdloze, maar ook trendy fashionitems en homeware voor vrouwen, mannen, kinderen en zelfs honden. Denk aan zachte wollen truien en mantels, satijnen rokken in de trendkleuren, oversized shirts, lange denimrokken en hippe kandelaars. Bovendien heeft de keten net een nieuwe flagshipstore in Brussel geopend, na de vorige winkel aan de Gulden Vlieslaan. Voortaan shop je aan de Louizalaan 30, op een boogscheut van winkels als Urban Outfitters en MONKI. Voor de inrichting van het nieuwe filiaal is gekozen voor zachte grijstinten van het merk met natuurlijke materialen zoals massief eikenhout en op maat gemaakte terrazzovloeren. «We zijn super enthousiast om onze Belgische klanten weer te verwelkomen in onze nieuwe fysieke ARKET bestemming. De locatie is nieuw, maar de merkbeleving is nog onmiskenbaar aanwezig», besluit Pernilla Wohlfahrt, Managing Director van ARKET.