Deze vijf producten mogen niet ontbreken in je koelkast op kot

Het is zover! Het is de dag waarop jij en je huisgenoten moeten beslissen wie boodschappen gaat doen en wat er gekocht moet worden. Om je te helpen, is hier een lijstje met een aantal essentiële dingen die je zeker in je koelkast moeten hebben liggen als student.

1 Eieren

Ja hoor! Als ontbijt, lunch of zelfs bij het avondeten, eieren kunnen op elk moment van de dag heel handig zijn. Je wil een eiwitrijk ontbijt om je energie te geven voor de dag? Dan kun je rekenen op eieren. Een vriend komt toch nog bij je langs en vraagt of je nog iets te knabbelen hebt? Dan ook kun je rekenen op eieren.

Ze zijn niet alleen praktisch, maar zitten zoals gezegd ook boordevol eiwitten en lenen zich perfect voor eenvoudige gerechten als je haast hebt (gebakken eieren, wat een klassieker!) of voor de meest ingewikkelde culinaire hoogstandjes (zelfs in Top Chef gaan ze ermee aan de slag).

2 Altijd wat in huis voor je vrienden

Wanneer je op kot zit, is het niet ongewoon dat er zomaar ineens kleine geïmproviseerde feestjes ontstaan. Maar, eerlijk, wie wil echt iets te drinken halen terwijl iedereen plezier maakt en lekker gezellig samenzit? Zorg er daarom voor dat je altijd iets van drank in huis hebt: frisdrank, vruchtensap, bier… Drink dat laatste natuurlijk altijd met mate.

3 Crushed ijs

IJs komt goed van pas om te gebruiken bij blessures wanneer een sportieve huisgenoot wat te hard getraind heeft. Voor studenten is ijs een uitstekende manier om lauwe drank af te koelen. Een paar ijsblokjes en huppekee, je zit midden op een zonovergoten terras.

4 Roomijs

Blokken, werken, ingewikkelde relaties en nog zoveel andere dingen die ons overkomen. IJs met chocolade-, cookie- of vanillesmaak en alle andere flavours kunnen, zoals je vaak in Amerikaanse films ziet, ongelooflijke troost bieden als het even tegenzit. Een klein potje in de vriezer doet wonderen.

5 Kip

Ja, dan zijn er nog de genotjes van het studentenleven. Er zijn de avonden dat er moet worden doorgeblokt maar er is ook nog het leven van alledag! Kip is betaalbaar eten dat studenten zich zonder al te veel nadenken kunnen veroorloven, het is zeer voedzaam, niet te vet en licht verteerbaar. Bovendien kun je er zovéél verschillende dingen mee doen: als koude salade verwerken, in de oven stoppen, gewoon als filet bakken, vol-au-vent mee bereiden… Net als eieren zijn er duizend-en-één manieren om ermee aan de slag te gaan.