Dit parcours door Brussel laat je in de voetsporen treden van René Magritte

Deze collages zullen te bezichtigen zijn vanaf 30 juni 2023 tot en met 7 januari 2024. Het parcours start aan het Brouckèreplein, en loopt over de Boterstraat, Vruntstraat, Infante Isabellastraat, de Kunstberg, naar het Koningsplein.

Op deze manier wil het stadsbestuur gedurende de komende maanden het belang van Magritte en het Magritte-museum in de kijker zetten. «Het Magritte museum is één van de bekendste musea van Brussel en trekt 300.000 mensen per jaar aan: het is een troef voor deze stad», zegt Philippe Close (PS), burgemeester van Brussel.

«Het is een eer voor de stad Brussel om een internationaal gerenommeerde kunstenaar als Julien de Casabianca te verwelkomen om onze iconische Belgische schilder in de spotlights te zetten via zijn werk. Dit initiatief toont de moderniteit aan van een schilder als Magritte», aldus Close.

Eerbetoon aan Magritte

«Deze gratis tentoonstelling is meer dan een parcours in de open lucht. Het is een eerbetoon aan één van de grootste figuren in de Belgische en Brusselse kunst. Dankzij ’In het Spoor van Magritte’ zie ik bolhoeden en XXL-duiven de hoofdstad overspoelen», aldus Delphine Houba, schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen.

Het Magritte-parcours is een samenwerking van de stad Brussel, de stichting Magritte en het Magritte Museum. De gevels die gebruikt worden voor de colleges worden niet beschadigd.