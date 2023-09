Dit zijn de juwelentrends voor dit najaar

Dit najaar duiken er weer enkele trends op in juwelenland. Parels, felle kleuren, de cocktailring en bloemen overheersen onze hals, oorlellen, polsen en vingers!

The power of pearls

Foto’s Victoria

In 2023 zijn parels onze vrienden! Ze beleven een bijzonder sterke heropleving en vestigen zich als één van de belangrijkste trends in juwelen. Parels zijn een symbool van vrouwelijkheid: sierlijk en elegant. De zachte schittering van parels flatteert dan ook alle huidtinten. Ze zijn opvallend als je ze alleen draagt, maar ook prachtig als je ze combineert met andere juwelen.

Dream in color

Fuchsia, kers en hot pink... Aan namen voor de populairste kleur van dit seizoen geen gebrek! Het is overal te zien in de collecties van de modehuizen, en deze herfst is het perfecte moment om deze fantastische kleurtrend uit te proberen!

Cocktail time

In 2023 is de cocktailring niet alleen het juweel om te dragen als het gaat om het maken van een fashion statement, het is ook het accessoire dat je nodig hebt om de wereld van brutaliteit te betreden. Van overdreven plateauschoenen en hot pink in de mode tot gedurfde wenkbrauwen en geaccentueerde lippen in de make-upwereld, het valt niet te ontkennen dat gedurfd terug is, en meer aanwezig dan ooit.

Wist je trouwens dat deze stijl geïnspireerd is op de jaren 1920, toen cocktailringen een modestatement werden, gedragen als symbool van vrijheid en emancipatie door vrouwen die een drankje zochten in verboden bars?

Oversized bloemen

Bloemen verschenen voor het eerst in de herfst/wintercollecties van 2022 in de vorm van rozetten op kleding. Sindsdien zijn ze steeds vaker te zien in accessoires, met name in juwelen, die zijn versierd met mooie bloemblaadjes.

Lees ook Deze rommelmarkten mag je niet missen in Brussel